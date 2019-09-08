توج المنتخب الإيراني للكاراتيه وصيفاً في الدوري العالمي للكاراتيه عبر حصوله على ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

ان المرحلة الخامسة للدوري العالمي للكاراتيه 2019 اختتمت اليوم الاحد في مدينة طوكيو باليابان، حيث توج المنتخب الايراني وصيفا عبر حصوله على ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

وأحرزت الايرانية "سارا بهمنيار" ميدالية ذهبية و"ذبيح الله بور شيب و"صالح اباذري" ميدالتين فضيتين و"مجيد حسن نيا" و"بهمن عسكري" برونزيتن.

وفي ختام هذه المنافسات توج المنتخب الياباني بطلا للدوري عبر حصوله على 8 ذهبيات و3 فضيات و9 برونزيات، بينما احرز منتخب أذربيجان المركز الثالث بحصوله على ذهبية وفضية وبرونزية.