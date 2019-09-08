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رقم الخبر: 263218 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: سياسة  
تأكيد ظريف على ضرورة تقید الوكالة الذرية بالمبادئ المهنية
خلال استقباله المديرالعام المؤقت للوكالة الذرية

تأكيد ظريف على ضرورة تقید الوكالة الذرية بالمبادئ المهنية

أكد وزير الخارجية " محمدجواد ظريف " خلال استقباله المديرالعام الموقت للوكالة الذرية " کورنل فروتا" على ضرورة تقید الوكالة الذرية بالمبادئ المهنية وحفظها الاسرار والحيادية .

واشار ظريف خلال اللقاء الى تعاون الجمهورية الاسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ايدت تنفيذ ايران لبنود الاتفاق النووي من خلال عدة تقارير اصدرتها مؤكدا الاستمرار في التعاون .

وبين ظريف الاجراءات الايرانية في تقليل التزاماتها التي وافقت البند 36 للاتفاق النووي وذلك ردا على عدم التزام الاطراف الاوروبية بتنفيذ التزاماتها.

من جانبه اشار المديرالعام المؤقت للوكالة الذرية " کورنل فروتا" خلال اللقاء الى مساعى الوكالة وبشكل حيادي ومهني لبناء الثقة والتحقق من النشاطات.

كما التقى المديرالعام الموقت للوكالة الذرية " کورنل فروتا" في مقر منظمة الطاقة الذریة الایرانية برئيسها " علي اكبر صالحي " .

وقال علي اكبر صالحي " خلال لقائه المدير العام المؤقت للوكالة الذرية " كورنل فروتا" ان الاتفاق النووي ليس طريقا باتجاه واحد وكان من المقرر ان يكون باتجاهين مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ستتخذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب كما فعلتها في المراحل الثلاث .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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