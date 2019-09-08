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رقم الخبر: 263214 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: دوليات  
الرئيس الأفغاني يرد على إلغاء محادثات ترامب مع طالبان

الرئيس الأفغاني يرد على إلغاء محادثات ترامب مع طالبان

قال مكتب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد، إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف "طالبان" العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة.

وجاءت التصريحات تعليقا على إلغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محادثات سلام مع "كبار زعماء" طالبان في مجمع رئاسي في كامب ديفيد في ماريلاند.

وذكر مكتب غني "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار". كما رحبت الرئاسة الأفغانية بقرار الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز".

وكان ترامب قد أعلن أنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء "طالبان" بعد اعترافهم بشن هجوم كابول، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا، بينهم جندي أمريكي.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر" اليوم، قال فيها الرئيس الأمريكي: "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق جاد"، مشيرا إلى أنه لا يعتزم لقاء زعماء طالبان، اليوم الأحد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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