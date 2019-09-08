وتجري حاليا المنافسات النهائية للدورة الخامسة لبطولة طوكيو العالمية للكاراتية عام 2019 باستضافة اليابان.

وتغلبت "بهمنيار" في وزن ناقص 50 كلغ على جميع منافستيها وتأهلت الى المرحلة النهائية كما هزمت اليوم منافستها الفرنسية "الكساندرا ريتشا"و هي بطلة عام 2016 في المعركة النهائية وفازت بذهبية بنتيجة 5 امام 1.

واحرز قبل ذلك "مجيد حسن نيا" و"بهمن عسكري "في وزن ناقص 60 كلغ للرجال ميداليتين برونزيتين.

وتمكنت "بهمنيار" قبل ذلك في وزن ناقص 50 كلغ للنساء من التغلب على منافستيها من كرواتيا وماليزيا واليابان واوزبكستان وتايوان .

وبدأت الجولة الخامسة من بطولة العالم للكاراتية في عام 2019 الجمعة الماضية في اليابان حيث تنافس المنتخب الايراني منافسيه في قسمين الكاتا والكوميتة للرجال والنساء .

وتم تصنيف المسابقات في فئة الألعاب الأولمبية للكاراتية لذلك نالت اقبالا واسعا من قبل أبطال العالم.