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رقم الخبر: 263212 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: سياسة  
سيتم ايفاد الزائرين لاداء حج العمرة بعد شهر صفر
رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية:

سيتم ايفاد الزائرين لاداء حج العمرة بعد شهر صفر

قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية " عليرضا رشيديان "، نظرا للمفاوضات الجيدة التي اجريت بين المسؤولين الايرانيين ووزراة الحج السعودية ففي حال حصولنا على جواب ايجابي على مقترحاتنا فسيتم ايفاد المعتمرين لاداء حج العمرة بعد شهر صفر.

واضاف رشيديان اليوم الاحد عند عودته من السعودية  نأمل ان تصلنا اجابة وزارة الحج السعودية خلال 15 يوما وسنقوم بالتنظيم لايفاد الزائرين الى اداء حج العمرة بعد شهر صفر.

وبين ان اهم مطالبنا كانت ضمان كرامة و امن وسكون الزائرين الايرانيين التي وافقت عليها وزارة الحج السعودية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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