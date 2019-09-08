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رقم الخبر: 263211 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: سياسة  
اللواء باقري يزور الصين

اللواء باقري يزور الصين

يجري رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، يوم الأربعاء، زيارة إلى الصين تلبية لدعوة رئيس أركان الجيش الصيني.

ان اللواء محمد باقري سيتوجه يوم الاربعاء 11 سبتمبر، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى الى الصين تلبية لدعوة رئيس أركان الجيش الصيني.

وسيلتقي رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية خلال زيارته الى الصين عددا من كبار المسؤولين الصينيين ومن بينهم رئيس أركان الجيش "لي زوا تشنغ".

وسيبحث اللواء باقري خلال هذه الزيارة التطورات الاقليمية وتعزيز العلاقات الدفاعية وتعزيز التعاون الثنائي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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