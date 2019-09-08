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رقم الخبر: 263210 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: سياسة  
ظريف يستقبل الرئيس المؤقت لمنظمة الطاقة الذرية

ظريف يستقبل الرئيس المؤقت لمنظمة الطاقة الذرية

استقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة الذرية "كورنل فروتا".

والتقى وزير الخارجية الايرانية ظهر اليوم الاحد بالرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة الذرية "كورنل فروتا" واجرى مباحثات معه.

ووصل المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران فجر اليوم الاحد لاجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين.

والتقى فروتا في وقت سابق من اليوم برئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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