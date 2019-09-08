والتقى وزير الخارجية الايرانية ظهر اليوم الاحد بالرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة الذرية "كورنل فروتا" واجرى مباحثات معه.

ووصل المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران فجر اليوم الاحد لاجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين.

والتقى فروتا في وقت سابق من اليوم برئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي.