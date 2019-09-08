وصف إمام جمعة أهل السنة في مدينة سنندج ماموستا سید أحسن حسیني /غرب ايران/ استشهاد الامام الحسين عليه السلام وأصحابه الاوفياء بمثابة درس في العزة والحرية للعالم برمته.

وقال حسيني، في تصريح أدلى به لمراسل فارس في سنندج: إن الامام الحسين (ع) نهض من أجل حيازة رضا الله تعالى وإقامة فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأضاف: إنّ الامام الحسين (ع) أراد من نهضته إحياء سنّة جدّه رسول الله (ص) وفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم ينهض من أجل نيل حطام الدنيا ومقاماتها الزائلة بل كان يسير على نهج جدّه رسول الله (ص).

وتابع: إنّ نهضة الامام الحسين عليه السلام وأصحابه الاوفياء حازت على التأييد الالهي واستحقّ هؤلاء الابطال درجات رفيعة من الباري تعالى كما إن الامام الحسين (ع) وأصحابه الاوفياء سجّلوا حقهم في نهضتهم على مدى التاريخ وانتصروا على يزيد وجنوده.

واكد إن المسلمين سنة وشيعة ينبغي لهم الثبات على السنّة النبوية الشريفة باعتماد الوحدة والتضامن والابتعاد عن الفرقة والخلافات.

ونوه الى إن مجالس العزاء على الامام الحسين عليه السلام تقام في مختلف محافظة كردستان لاسيما بعد انتصار الثورة الاسلامية حيث تلقى خطباً جيدة في شهر محرم الحرام.