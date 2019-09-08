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رقم الخبر: 263204 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 12:48 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستهدف رفع طاقة أنتاج البتروكيماويات لـ 100 مليون طن

إيران تستهدف رفع طاقة أنتاج البتروكيماويات لـ 100 مليون طن

أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الايرانية عن استهداف رفع الطاقة الانتاجية بنسبة 50 بالمئة الى 100 مليون طن سنويا حتى عام 2021.

واوضح بهزاد محمدي في تصريح اليوم الاحد، بأن الطاقة السنوية الفعلية تبلغ 66 مليون طن عبر فاعلية 56 مجمعا بتروكيماويا في ايران، حيث إن جزءا من هذا الحجم يستخدم كـ لقيم في الصناعة البتروكيماوية و31 مليون طن تتدفق للاسواق بشكل منتجات.

ولفت الى أن قيمة مبيعات المنتجات البتروكيماوية الايرانية في السوق المحلية والاسواق التصديرية تبلغ 17 مليار دولار، حيث تدر هذه الصناعة 12 مليار دولار عملة صعبة و5 مليارات دولار تباع في الداخل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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