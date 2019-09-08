قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 29 آخرين صباح اليوم الأحد إثر زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر بمقاطعة وويوان جنوب غرب الصين.

وبحسب ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مكتب إدارة الطوارئ بمدينة "نيجيانج" كان بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى حالتين في وضع خطر.

وأضافت إدارة الطوارئ إن الزلزال تسبب في انهيار ما لا يقل عن 17 منزلا، فيما تضرر نحو 215 آخرين.

وقد تم رصد مركز الزلزال، على عمق 10 كم، عند خط عرض 29.55 درجة شمالا وخط طول 104.79 درجة شرقا، طبقًا لمركز شبكات زلزال الصين.