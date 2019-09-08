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رقم الخبر: 263203 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 12:44 الاقسام: دوليات  
مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال جنوب غرب الصين

مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال جنوب غرب الصين

قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 29 آخرين صباح اليوم الأحد إثر زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر بمقاطعة وويوان جنوب غرب الصين.

وبحسب ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مكتب إدارة الطوارئ بمدينة "نيجيانج" كان بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى حالتين في وضع خطر.

وأضافت إدارة الطوارئ إن الزلزال تسبب في انهيار ما لا يقل عن 17 منزلا، فيما تضرر نحو 215 آخرين.

وقد تم رصد مركز الزلزال، على عمق 10 كم، عند خط عرض 29.55 درجة شمالا وخط طول 104.79 درجة شرقا، طبقًا لمركز شبكات زلزال الصين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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