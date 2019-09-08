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رقم الخبر: 263201 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 12:26 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
توطين انتاج الحفّازات النانوية في ايران يمنع خروج العملة الاجنبية من البلاد

توطين انتاج الحفّازات النانوية في ايران يمنع خروج العملة الاجنبية من البلاد

تمكنت شركة معرفية ايرانية من الحؤول دون خروج 35 مليون دولار من العملة الاجنية عبر تلبية حاجة القطاع الصناعي في مجال الحفّازات النانوية الخاصة بالنفط والغاز، من خلال توطين صناعة هذه المنتجات.

ونقلا عن لجنة تطوير تقنية النانو، أن شركة معرفية ايرانية تمكنت عبر انتاج الحفّازات النانوية (nanocatalysts) في مجال النفط والغاز، من تلبية قسم كبير من حاجيات القطاع الصناعي والتوفير في العملة الاجنبية، حيث أن عرض هذه المنتجات في الاسواق الداخلية حال دون خروج ما يقارب نحو 35 مليون دولار من البلاد.

وقال مدير التسويق في هذه الشركة علي ديبائي أن الشركة بادرت بإنتاج طيف واسع من المحفّزات النانوية منها محفز LTS النانوي، محفز ZnO النانوي، مسحوق NiO النانوي، محفز HTS النانوي، محفز اصلاح الغاز الطبيعي (Catalytic Reforming)، ومحفّز ازالة الكبريت من تيار الغاز الطبيعي.

واضاف: تم انتاج محفز اصلاح الغاز الطبيعي ومحفز ازالة الكبريت من الغاز ومحفز HTS النانوي بشكل مكثف وعلى المستوى الصناعي وتم تسليمها الى الصناعات المعنية على صعيد البلاد، ما أدى الى منع استيراد هذه المواد من الخارج والتوفير بنسبة 35 مليون دولار في العملة الاجنبية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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