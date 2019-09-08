واشار العميد آريانفر في تصريح للصحفيين صباح اليوم الاحد في محافظة كرمانشاه، الى قيام الجيش الايراني بتهية البنية التحتية المطلوبة لتقديم مزيد من الخدمات الى زوار الاربعين الحسيني في منفذ خسروي الحدودي.

وقال قائد عمليات الغرب بالجيش الايراني: تم انشاء موقف للسيارات في المنطقة الصناعية بقصر شيرين على مساحة 60 هكتارا تسع لـ 20 ألف سيارة.

ولفت الى تعزيز القوات لضمان الامن في هذه المنطقة الحدودية، مضيفا: تتم مراقبة مسار حركة الزوار في منفذ خسروي الحدودي من قبل القوات المتمركزة في المنطقة.

واشار آريانفر الى رصد طرق التي يسلكها الزوار بواسطة سلاح الجو المسير، مضيفا: سيتم ضمان أمن مسير الزوار بواسطة استخدام عدد من الطائرات المسيرة التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع قائلا: تهدف جميع الدوريات الجوية والمراقبة بالفيديو للشريط الحدودي لتعزيز الشعور بالأمان للزوار.

واوضح قائد عمليات الغرب للجيش الايراني انه تم تحديد مكان لانشاء مستشفى ميداني في هذه المنطقة ، كما ان الوحدة الطبية لطيران الجيش ستنتشر في المنطقة الحدودية.

كما اشار العميد آريانفر الى الجيش الايراني سيوظف مركباته لنقل زوار الاربعين، كما سيقدم خدماته في تقديم وجبات الطعام لنحو 60 ألف زائر يوميا.