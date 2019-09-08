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رقم الخبر: 263198 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 12:11 الاقسام: دوليات  
داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير بسوق عامة في الفلبين

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير بسوق عامة في الفلبين

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تفجير وقع في سوق عامة في جنوب الفلبين وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وأصدر التنظيم بيانا في ساعة متأخرة من مساء السبت قال فيه إن تفجير دراجة نارية أدى لإصابة سبعة مسيحيين فلبينيين في سوق عامة، بحسب ما ننقلت وكالة "رويترز".

ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع ثلاثة حوادث خلال العام الأخير قالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الجيش الفلبيني إن هذا كان رابع تفجير تشهده تلك المنطقة خلال 13 شهرا وأضاف أن جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية بإقليم سلطان قدرات من بين المشتبه بهم.

ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع ثلاثة حوادث خلال العام الأخير قالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم "داعش".

وأظهر مقطع مصور وقوع تفجير السبت في ساحة انتظار للدراجات النارية. وقال الميجر ارفين ايناسينس المتحدث العسكري بالمنطقة للصحفيين إن شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية مركونة. وأدى تفجير قام به أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة مؤيدة لتنظيم "داعش" إلى إصابة مالا يقل عن 18 شخصا في مطعم في سلطان قدرات بمنطقة مينداناو في أبريل/ نيسان

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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