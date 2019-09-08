أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تم خلاله بحث تسوية النزاع في دونباس والتحضير لقمة "رباعية النورماندي".

وحسب موقع روسيا اليوم جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين، يوم السبت، أنه جرى خلال الحديث "التأكيد على أهمية الالتزام بنظام وقف إطلاق النار وفصل القوات المسلحة والمعدات عند خط التماس".

وأثناء تبادل الآراء حول آفاق عقد لقاء القمة في إطار "رباعية النورماندي" التي تضم كلا من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، أشار الرئيس الروسي إلى "ضرورة مواصلة التحضير من كل النواحي من أجل أن يكون اللقاء ضمن هذا الإطار مثمرا وأن يساهم في تنفيذ الاتفاقيات القائمة، وقبل كل شيء اتفاقيات مينسك".

وأعطى الرئيسان "تقييما إيجابيا لعملية الإفراج عن الأشخاص الذين كانوا محتجزين في روسيا وأوكرانيا وتسليمهم المتبادل، مع التركيز على الجوانب الإنسانية لهذه العملية التي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة إلى تطبيع وتصحيح العلاقات الثنائية".

وأشير في بيان الكرملين إلى أن المكالمة أجريت بمبادرة من الجانب الأوكراني.