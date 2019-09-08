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رقم الخبر: 263194 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: دوليات  
استقالة وزيرة العمل البريطانية على خلفية تطورات بريكست

استقالة وزيرة العمل البريطانية على خلفية تطورات بريكست

تلقّى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضربة جديدة السبت؛ إثر استقالة وزيرة العمل أمبر رود من منصبها احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

وقالت رود في بيان: "لا يمكنني أن أبقى في وقت يُطرَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون"، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء.

وتغادر رود الحكومة وحزب المحافظين في الوقت نفسه، منتقدةً بشدّة استراتيجية جونسون.

وكان مجلس اللوردات البريطاني تبنّى بشكل نهائي الجمعة مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتّفاق، في صفعة أخرى لجونسون المعارض للقانون.

وقدّم شقيق رئيس الوزراء البريطاني الخميس استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولّى فيها منصب وزير دولة، مؤكّداً أنّه يُغلّب "المصلحة الوطنيّة" على "الولاء العائلي".

وعمل جو جونسون بقوّة ضدّ خروج بلاده من الاتّحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016، وهو ما وضعه في خلاف مع شقيقه الأكبر بوريس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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