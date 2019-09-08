بلغ حجم الصادرات الايرانية عبر جمارك كردستان (غرب ايران) الى الخارج خلال الاشهر الخمسة الاخيرة 855 الف و 595 طن بقيمة 506 مليون و 802 الف دولار.

وقال مديرعام جمارك كردستان "بختيار رحمان بور" اليوم الاحد لمراسل وكالة ارنا ان حجم الصادرات عبر جمارك سنندج التابعة لمحافظة كردستان بلغ خلال هذه الفترة 481 الف و 785 طن بقيمة 274 مليون و 345 الف دولار مسجلة زيادة بمقدار 13بالمائة قيمة و 10بالمائة وزنا مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ حجم الصادرات عبر جمارك باشماق والسوق الحدودية في سيرانبند التابعتين للمحافظة 373 الف و 810 طن بقيمة 230 مليون و 457 الف دولار بزيادة قدرها 6 بالمائة وزنا.

وقال ايضا ان معظم ماتم تصديره خلال هذه الفترة هي المحاصيل الزراعية والمنتجات البلاستيكية والصناعات المعدنية.

واوضح ان مجموع حجم الصادرات الايرانية عبر جمارك كردستان الى الخارج خلال الخمسة اشهر الاخيرة بلغ 855 الف و 595 طن بقيمة 506 مليون 802 الف دولار.