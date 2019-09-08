التقى المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "کورنل فروتا" في مقر منظمة الطاقة الذریة الایرانية برئيسها "علي اكبر صالحي " .

ووصل المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران فجر اليوم الاحد لاجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين.

وحضر فروتا اليوم الاحد في مقر منظمة الطاقة الذریة الایرانية التقى برئيسها علي اكبر صالحي .

ومن المقرر ان يلتقي فروتا خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا وزير الخارجية محمد جواد ظريف.