وصل المدير العام الموقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنل فروتا الى طهران فجر اليوم الاحد لاجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين.

ومن المقرر ان يلتقي فروتا خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني.

وقال سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي بان هذه اللقاءات تاتي في اطار التعاون الجاري بين ايران والوكالة الذرية والمشاورات بينهما على مستوى عال.

ويوم امس صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية في مؤتمره الصحفي الذي استعرض فيه تفاصيل الخطوة الثالثة لايران في خفض التزاماتها النووية، بان هذه الزيارة كانت مقررة سابقا في عهد المدير السابق يوكيا امانو الا ان المنية وافته قبل القيام بها.