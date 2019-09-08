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رقم الخبر: 263188 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 11:07 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ایران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز یکشنبه‌ ۱۷ شهريور :

📌المتحدث باسم الطاقة النوویة الایرانیة یعلن عن تفاصیل الخطوة الجدیدة لتقلیص التعهدات

📌شمخاني یتحدث عن حرب وسائل الاعلام المعادیة لدعم السیاسة الامریکیة ضد ایران

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز یکشنبه‌ ۱۷ شهريور :

📌الوکالة الدولیة للطاقة الذریة: نحن علی علم باستمرار الابحاث والتنمیة الخاصة باجهزة الطرد في ایران

📌ایران الاسلامیة تعبر عن حزنها العمیق في ذکری استشهاد ابي عبدالله الحسین (ع)

📌محکمة اوروبیة تلغی حکم وصف "حماس" بالارهابیة

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز یکشنبه‌ ۱۷ شهريور :

📌تخوف الصهاینة من تلقی الصفعة الثانیة من حزب الله

📌الفقر وانعدام الامکانیات الصحیة یحصدان حیاة امراة یمنیة کل ساعتین

📌نائب برلماني: امریکا تعکف علی تقویة داعش في العراق

📌فضیحة جدیدة للبنتاغون.. عزل ثلاثة قادة امریکیین کبار بسبب الانحطاط الاخلاقي

آرمان ملي

عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز یکشنبه‌ ۱۷ شهريور :

📌رئیس السلطة القضائیة: أهم معروف هو بث الامل في المجتمع

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز یکشنبه‌ ۱۷ شهريور :

📌وزیر الدفاع الفرنسي: لابد ان نفعل ما نقدر علیه لخفض التوتر مع ایران

📌امریکا تختبر اربعة صواریخ قادرة علی حمل رؤوس نوویة

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز یکشنبه‌ ۱۷ شهريور :

📌صفقة "واشنطن مع طالبان" لا تعني السلام

📌ترکیا تختبر بنجاح اطلاق اولی صاروخ کروز

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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