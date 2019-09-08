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|رقم الخبر: 263188
|تاريخ النشر: أيلول 08, 2019
|الوقت: 11:07
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
ایران
📌المتحدث باسم الطاقة النوویة الایرانیة یعلن عن تفاصیل الخطوة الجدیدة لتقلیص التعهدات
📌شمخاني یتحدث عن حرب وسائل الاعلام المعادیة لدعم السیاسة الامریکیة ضد ایران
جمهوري اسلامي
📌الوکالة الدولیة للطاقة الذریة: نحن علی علم باستمرار الابحاث والتنمیة الخاصة باجهزة الطرد في ایران
📌ایران الاسلامیة تعبر عن حزنها العمیق في ذکری استشهاد ابي عبدالله الحسین (ع)
📌محکمة اوروبیة تلغی حکم وصف "حماس" بالارهابیة
کیهان
📌تخوف الصهاینة من تلقی الصفعة الثانیة من حزب الله
📌الفقر وانعدام الامکانیات الصحیة یحصدان حیاة امراة یمنیة کل ساعتین
📌نائب برلماني: امریکا تعکف علی تقویة داعش في العراق
📌فضیحة جدیدة للبنتاغون.. عزل ثلاثة قادة امریکیین کبار بسبب الانحطاط الاخلاقي
آرمان ملي
📌رئیس السلطة القضائیة: أهم معروف هو بث الامل في المجتمع
آفتاب یزد
📌وزیر الدفاع الفرنسي: لابد ان نفعل ما نقدر علیه لخفض التوتر مع ایران
📌امریکا تختبر اربعة صواریخ قادرة علی حمل رؤوس نوویة
شرق
📌صفقة "واشنطن مع طالبان" لا تعني السلام
📌ترکیا تختبر بنجاح اطلاق اولی صاروخ کروز
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