أكد الامين العام للجنة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان إحدى اولوياتنا تتمثل في التركيز على عصابات انتاج المخدرات وتوزيعها في افغانستان، لانه منذ دخول القوات الاجنبية تضاعف انتاج المخدرات في افغانستان 50 مرة.

وعلى هامش تفقده لمعرض المخدرات التي كشفتها الشرطة بمحافظة اصفهان، قال العميد اسكندر مؤمني: ان اولويتنا الرئيسية تتمثل في مكافحة المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد، فبناء على الاحصاءات، كان 70 بالمائة من ضبط المخدرات خلال الاشهر الخمس الاولى من السنة الايرانية الحالية (بدأت في 21 آذار/مارس 2019)، من المحافظات الستة الشرقية بالبلاد.

وأضاف: ان زيادة النشاطات الأمنية والاستخباراتية تشكل الاولوية اللاحقة لهذه اللجنة، لكشف عصابات انتاج المخدرات وتوزيعها، وعلى هذا الاساس بلغ حجم ما تم ضبطه من المخدرات 400 طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وصرح: ان الاولوية التالية تتمثل في التركيز على انتاج وتوزيع المخدرات في افغانستان، لأن انتاج المخدرات في افغانستان تضاعف 50 مرة بعد دخول القوات الاجنبية.

وتابع: من اجل حل هذه المشكلة تم تقديم مقترحات للمسؤولين المعنيين وللاوساط الدولية لتغيير نمط الزراعة في افغانستان، مشددا على ان قوى الامن الداخلي هي في المقدمة والخط الاول لمكافحة المخدرات.