أعلن قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه مازال هناك قرابة 3000 من الجثامين الطاهرة لشهداء الدفاع المقدس لم يتم العثور عليها بعد.

وعلى هامش تكريم ذكرى شهداء احد مصانع الاسمنت، وفي حديثه للمراسلين بشأن نشاطات لجنة البحث عن المفقودين في الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها صدام بدعم غربي على ايران من 1980 الى 1988)، قال العميد محمد باقر زادة: تجري عمليات البحث عن جثامين الشهداء طيلة ايام السنة، وفي الفترة الاخيرة تم تحقيق نجاحات في مختلف النقاط داخل العراق.

وأضاف العميد باقر زادة: حققنا نجاحات جيدة في محافظتي ميسان والبصرة، وسيتم لاحقا الاعلان عن العدد الدقيق لرفات الشهداء بعد اختتام عمليات البحث.

وتابع: انه تم تحقيق نتائج في كردستان العراق وفي منطقة ديالى والكوت، والعمل مازال جاريا هناك.

وبشأن العدد المتبقي من الشهداء، أعلن هذا المسؤول انه حتى اليوم لم يتم العثور على جثامين قرابة 3000 شهيد من شهداء الدفاع المقدس، معربا عن امله بالعثور عليهم بجهود اعضاء هذه اللجنة.