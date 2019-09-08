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رقم الخبر: 263184 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 07:46 الاقسام: سياسة  
منفذ آستارا الحدودي مستعد لاستقبال 15 ألفا من الزوار الاجانب في زيارة الاربعين

منفذ آستارا الحدودي مستعد لاستقبال 15 ألفا من الزوار الاجانب في زيارة الاربعين

توقع امين لجنة الاربعين بمحافظة كيلان (شمال ايران)، ان يلتحق اكثر من 15 ألفا من الزوار الاجانب الى مسيرات زيارة الاربعين هذا العام، عبر منفذ آستارا الحدودي.

وخلال اجتماع للجنة الاربعين بمحافظة كيلان والذي عقد في قضاء آستارا الحدودي، قال نادر عبدالله زادة: من المتوقع ان يلتحق اكثر من 15 ألفا من الزوار الاجانب الى مسيرات زيارة الاربعين الحسيني الكبرى، عبر منفذ آستارا الحدودي

وبيّن عبدالله زادة انه تم تشكيل سبع لجان ضمن لجنة الاربعين في قضاء آستارا، وأن اعضاء كل لجنة مدركون لواجباتهم، مضيفا ان الاجهزة المعنية والمستقرة في المنفذ الحودي، ومن خلال دراستها لنقاط القوة الضعف، لديها الاستعداد التام لتقديم الخدمات للزوار الاجانب المتوجهين الى زيارة العتبات المقدسة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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