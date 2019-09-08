قدّم معهد رويان الإيراني خدمات معالجة العقم لـ2500 أجنبي منذ بداية تأسيسه وذلك بحسب المدير التنفيذي لقسم بنك الخلايا الجذعية التابعة لها مرتضى ضرابي.

يترك العقم تأثيرات سلبية على مختلف أبعاد الحياة وهو ما يزيد من أهمية علاجه لأفراد المجتمع حيث كان يدفع الأسر الإيرانية سابقا إلى السفر للدول الأجنبية من أجل تلقي العلاج إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بل العكس بات يسافر مئات الأجانب سنوياً إليها لتلقي العلاج.

وتضم إيران 70 مركزاً ناشطاً في مجال علاج العقم حالياً ومعهد رويان يعتبر واحدا منها حيث حقق نجاحات باهرة على هذا الصعيد.

وفي هذا الصدد قال ضرابي في تصريح أدلى به لمراسلة فارس إنّ المراجعين الأجانب للمعهد يحملون جنسيات 46 بلداً وهو ما يدل على الشهرة الواسعة التي حققناها.

وأضاف أنّ المعهد المذكور بإمكانه أن يستقبل 5 أسر أجنبية مصابة بالعقم في كل يوم مشيراً إلى أنّ تكلفة علاج العقم تتراوح بين 2000 و4000 دولار.

وتابع: إنّ معهد رويان يقدم خدمات أخرى لمراجعيه منها حجز التذاكر للرحلات الخارجية والداخلية وحجز الغرف في الفنادق وخدمة النقل وغيرها منوهاً إلى أنّ المعهد المذكور جنى أموال تبلغ قيمتها 100 ألف دولار عبر تقديم الخدمات الجانبية.

وأشار إلى أن المعهد المذكور أسس مراكز تابعة في اربيل بكردستان العراق ومسقط عاصمة عمان معلنا عن إجراء محادثات مع الجانب الإمارتي لتأسيس فرع جديد ليصل عددها إلى 3.