  • الأحد ٨ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263181 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 07:39 الاقسام: رياضة  
سلة ايران تواجه الفلبين في الصراع مع الصين للتاهل الى الاولمبياد

سلة ايران تواجه الفلبين في الصراع مع الصين للتاهل الى الاولمبياد

يواجه المنتخب الوطني الايراني بكرة السلة نظيره الفلبيني في اطار مباريات بطولة كاس العالم الجارية حاليا في الصين.

وتعد المباراة مهمة جدا لايران في التنافس على حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 ، حيث ستتاهل مباشرة في حال فوزها وخسارة الصين امام نيجيريا .

وفي سياق التنافس على المراكز من 17 الى 32 في بطولة كاس العالم فازت ايران على انغولا 71-62 اول امس الجمعة. 

ولم يتاهل اي فريق من اسيا الى دور الـ 16 لبطولة كاس العالم ولذلك فان افضل فريق اسيوي في المراكز من 17 الى 32 سيتاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم مجموعة ايران في المرحلة الثانية انغولا والفلبين وتونس ، وقد اعتمدت نتيجة مباراة ايران مع تونس في المرحلة الاولى وهي الخسارة بنتيجة 79-67 .

وكانت ايران قد خسرت في المرحلة الاولى (المرحلة التمهيدية) مبارياتها الثلاث في المجموعة الثالثة امام بورتوريكو وتونس واسبانيا ولم تتمكن من التاهل الى دور الـ 16.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/8829 sec