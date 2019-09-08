  • الأحد ٨ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263180 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 07:37 الاقسام: اقتصاد  
مؤتمر حول اقتصاد الماء يعقد في جزيرة كيش شباط القادم

مؤتمر حول اقتصاد الماء يعقد في جزيرة كيش شباط القادم

سيعقد في جزيرة كيش جنوب ايران مؤتمر دولي حول اقتصاد الماء خلال شباط/فبراير 2020 بهدف دراسة تاثير البحر ودوره في تنمية الاستثمارات.

ويعقد المؤتمر بمشاركة خبراء ومختصين من الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن الدول الاخرى وكذلك مستثمرين محليين واجانب بهدف بدراسة قطاع المياه وتنمية الاستثمارات فيه.

وفي ايران 7 محافظات مطلة على البحر وهي كلستان ومازندران وجيلان في الشمال وخوزستان وبوشهر و هرمزكان وسيستان وبلوجستان في الجنوب حيث تشكل نسبة 24.2 بالمائة من مساحة البلاد فيما يبلغ سكانها 9 ملايين نسمة اي ما نسبته 10 بالمائة من عدد السكان.

والتركيز السكاني في سواحل البلاد هو في الشمال على بحر قزوين فيما الكثافة السكانية هي اقل منها في الجنوب خاصة في سواحل مكران المطلة على بحر عمان والتي تخلو من السكان في قسم كبير منها.

وتشير الاحصائيات الدولية الى ان حصة قطاع البحر من اجمالي الانتاج القومي للكثير من الدول لا تقل عن 10 بالمائة ويرتفع الرقم حتى الى 50 بالمائة في الدول الساحلية المتطورة مثل الكثير من دول الاتحاد الاوروبي وحتى اسيا.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/7182 sec