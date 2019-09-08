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رقم الخبر: 263177 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 07:31 الاقسام: سياحة  
توقيع اتفاقية التوأمة بين حدیقة "قشم" الايرانية الجيولوجية ونظيرتها الصينية "دونهوانغ"

توقيع اتفاقية التوأمة بين حدیقة "قشم" الايرانية الجيولوجية ونظيرتها الصينية "دونهوانغ"

وقعت حديقة قشم (جنوبي ايران) الجيولوجية مع نظيرتها الصينية "دونهوانغ"، اتفاقية التوأمة ومذكره تفاهم ثنائية على هامش المؤتمر السادس للحدائق الجيولوجية في اسيا واقيانيا.

واوضح مساعد منطقة قشم الحرة للشؤون الثقافية و الإجتماعية و السياحية "مرتضي شيخ زاده" امس السبت في تصريح للمراسلين، ان مدير حدیقة "قشم" الجیولوجیة "عليرضا امري كاظمي" الذي يزور الصين حاليا ن وقع هذه المذكرة مع مدير حدیقة "دونهوانغ" الصينية.

و اكد الجانبان علی العمل في المشاريع المشتركة والتعاون الثنائي في سياق تطوير جودة الحدائق الجيولوجية وتنمية السياحة الجيولوجية.

یذكر، ان حدیقة قشم الجیولوجیة العالمیة تضم 25 موقعا فرعیا ورئيسيا بما فی ذلك مضیق جاهكوه و وادی النجوم (دره ستاره ها)، ووادی التماثیل (درة تندیس ها) ووادی شور وغار الملح؛ فضلا عن الموقع الجغرافي لهذه الحدیقة الجیولوجیة العالمیة التی تقع بمحاذاة غابات 'حرا' الواقعة شمالی جزیرة قشم بمناطقها الرطبة الخمس، اضافة الى محمیة الطیور.

كما تجدر الاشارة الى حديقة دونهوانغ الجيولوجية الصينية التي تبلغ مساحتها حوالي 2000 كم مربع، وتقع في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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