تمكن باحثون إيرانيون في شركة قائمة على المعرفة من إنتاج جهاز للطرد المركزي المصفق لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي باستخدام التقنيات المحلية ويتم كذلك إستخدام هذا الجهاز في مجالات أخرى.

وأفادت معاونية الشؤون العلمية والتقنية في مكتب رئاسة الجمهورية، ان شركة إيرانية قائمة على المعرفة تمكنت من إنتاج جهاز للطرد المركزي المصفق لتدخل ساحة التنافس العالمي في هذا المجال.

وحسب المدير العام للشركة، من المقرر أن تعقد شركته قريبا إتفاقية مع السويد لتصدير منتجاتها.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي المصفقة في العديد من الصناعات، بما في ذلك انتاج العصائر والزيوت السائلة، حيث يفصل هذا الجهاز المواد الصلبة عن السائلة وبالتالي يستخدم على نطاق واسع في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.