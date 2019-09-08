تقلد لاعب الجودو الايراني المكفوف "وحيد نوري" الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة في كازاخستان.

وفاز نوري في مباراته الاولى على منافسه الكازاخي بالضربة القاضية وفي مباراته الثانية فاز على لاعب من الصين وفي النهائي على منافس من أوزبكستان ليحرز ذهبية الوزن تحت 90 كغم.

كما كان قد احرز المكفوف الايراني "رضا غلامي" ذهبية الوزن 66 كيلوغرام في إطار البطولة.