اعتبر المحلل السياسي الاميركي "دنيل لاریسون" مزاعم وزير الخارجية الاميركي مايك بوبميو حول نية ايران تطوير سلاح نووي بانها ليست الا اكذوبة خطيرة جدا ؛مؤكدا على ان ايران لم یکن لديها اي برنامج لانتاج سلاح نووي على الإطلاق.

وکتب لارسیون الذي يتولى رئاسة تحرير جريدة "اميركن كانسروتيو" (The American Conservative) في تقرير نشره في هذه الجريدة تحت عنوان "اكاذيب بومبيو الدائمة والوقحة حول ايران"، ان السياسات التخرييبة التي انتهجتها الولايات المتحدة ضد ايران قد فشلت؛ موكدا ان ايران ليس لديها اي برنامج لانتاج سلاح نووي وان وزير الخارجية الاميركي أخذ يطرح اكذوبة خطيرة في هذا المجال.

واضاف، ان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي أصبحت في الحقيقة يائسة من خداع الراي العام، أخذت تحاول الآن الايحاء بان ايران تسعى وراء انتاج سلاح نووي.

ونوه لارسيون الى ان ايران اتخذت الخطوة الثالثة في سياق خفض التزاماتها النووية ردا على مواصلة ادارة ترامب حربها الاقتصادية ضدها؛ مضيفا ان ايران تهدف في الحقيقة من خلال اتخاذ هذه الخطوات التي يمكن التراجع عنها، الضغط على الاطراف الاخرى للإتفاق لتنفيذ التزاماتها الواردة فيه.

واكد ان سياست ادارة ترامب تجاه ايران فشلت تماما؛ الأمر الذي ادى الى اثارة توتر غير ضروري بين الولايات المتحدة وايران وهو يضر بمصالح البلدين.