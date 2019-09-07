رأى النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، السبت، ان الجانب الكويتي ما زال يتبع سياسة غير صحيحة بالتعاطي بالازمات مع العراق، مشددا أن العراق سيتخذ كافة الاجراءات القانونية والطرق السلمية ومن بنيها مراجعة الاتفاقيات السابقة والاستفادة من بعضها كاوراق ضغط على الكويت.

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انشاء العراق لميناء الفاو الكبير سيمثل خارطة طريق جديدة لطرق التجارة والملاحة عبر البحار خاصة بحال انشاء القناة الجافة التي تربط مع اوربا"، مبينا ان "الكويت تدرك جيدا اهمية هذا المشروع ماجعلها تعمل على انشاء ميناء مبارك وتتخذ اجراءات متعددة تلحق الضرر بالعراق".

وأضاف البلداوي، أن "العراق حين استخدم حقه المشروع بالتوجه الى المنظمات الدولية دون اللجوء الى تجهاتا حربية او عسكرية او خيارات عنف، فهو دليل حرص العراق على حسن الجوار ، لكن ومع شديد الاسف نجد ان الجانب الكويتي ما زال يتبع سياسة غير صحيحة بالتعاطي مع الازمات مع العراق"، لافتا الى اننا "سنتخذ كافة الاجراءات القانونية والطرق السلمية ومن بنيها مراجعة الاتفاقيات السابقة مع الكويت والاستفادة من بعضها كاوراق ضغط ومن بينها اتفاقية الربط السككي".

وأكد البلداوي، أن "العراق لن يتنازل عن حقه في استخدام شواطئه ومرافئه، ولن نسمح او نتساهل مع اي مشروع يلحق الضرر بالعراق"، مشددا على ان "فترة التساهل والتعاطي بمثل هكذا اريحية وايجابية مع الكويت لم تعطي اكلها، خاصة اننا لانريد شئ من الكويت ولانستعطي منها شئ ولا نريد التجاوز على حقوقها بل كل مانريده هو الحصول على حقوقنا وان لايكون هنالك اجراء يلحق ضرر بمصالحنا الاقتصادية".

ووجه العراق رسالة إلى مجلس الأمن اتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشئ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك "لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

من جهة اخرى اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، مداهمة وتفجير سبع مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "بعملية استخبارية نوعية داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع مضافات للدواعش تتخذ أماكن لاختبائهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات ارهابية".

واضافت المديرية، أن "القوات قامت بتدميرها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".

في سياق آخر حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، من وجود محاولات لحل الحشد الشعبي او دمجه مع القوات الأمنية، مشددا على ضرورة أن يبقى الحشد الشعبي مستقلاً ويرتبط مباشرةً بالقائد العام للقوات المسلحة.

وقال المالكي في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي وتابعته المسلة، إنه يحذر من "تحركات حلّ الحشد الشعبي أو دمجه مع الجيش العراقي والشرطة"، مؤكدا ضرورة “"تنظيم الحشد الشعبي وتدقيق أوضاعه وضبطه للحيلولة دون قيامه بتصرفات تُحرج الدولة والمواطنين".

وشدد المالكي على أهمية أن "يبقى الحشد الشعبي مستقلاً ويرتبط مباشرةً بالقائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أن "بعض الجهات تدعو لحلّ الحشد الشعبي ظنا منها بان حله سيُخلص البلد من الضغوط الخارجية التي لاتريد بان يكون الحشد حاميا لسيادة العراق ووحدته ومواجهة التحديات التي تعترضه".