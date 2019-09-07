تصدت الدفاعات الجوية السورية لـ 3 طائرات مسيرة تابعة للمجموعات التكفيرية حاولت الاعتداء على أحد المواقع العسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سانا" إن" وسائط دفاعنا الجوي تصدت مساء الجمعة لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد مواقعنا العسكرية في سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل حيث تمكنت من تدمير اثنتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف قواتنا المسلحة".

وكان مصدر عسكري أعلن الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من أغسطس الماضي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من التكفيريين.

في سياق آخر أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن الدوريات المشتركة مع الولايات المتحدة ستبدأ الأحد المقبل في المنطقة المقرر أن تكون "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

آكار أرجع القرار إلى اتفاق تم التوصّل إليه في 7 آب/ أغسطس الماضي بين أنقرة وواشنطن لإنشاء "منطقة آمنة" بين الحدود التركية والمناطق السورية شرقي الفرات.

وفي وقت رحبّت فيه الولايات المتحدة بقرار الدنمارك نشر قوات عسكرية في سوريا، رأى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد ألّا مصلحة تركية أميركية في دخول شرقي الفرات، وقال إن المنطقة تحتاج إلى تدريب 60 ألف شخص كقوى أمنية تابعة لـ "قسد" لمواجهة داعش.

وأضاف "أعتقد أن قوات سوريا الديموقراطية في شمال شرق سوريا بحاجة مستمرة لدعم من قبل قوات التحالف، تقديراتنا أن المنطقة بحاجة لنحو 60 ألفاً من القوات الأمنية المحلية نخضعها للتدريب وقد أنجزنا كقوات تحالف نحو 50% من المطلوب لحد الآن".

وأوضح دانفورد أن "لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة على منطقة الحدود المشتركة بينها وبين سوريا، ولا نزال نجري مشاورات وحوارات مستمرة معها".

ورداً على سؤال عن "احتمال دخول تركيا إلى منطقة شمال شرق سوريا، كما تدل عليه التصريحات المتواصلة"، قال "لا أعتقد أن هذا الأمر يعود بالفائدة على مصالحنا المشتركة".