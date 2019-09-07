*ناشطون يمنيون للسعودية: أطلقوا سراح هادي! *إصابة مدنيين وأضرار في خزانات المياة جراء اعتداءات جديدة على صعدة

الأمم المتحدة تحذر: إغلاق المشافي في اليمن يؤثر على مليون إمرأة يمنية

أعلنت الأمم المتحدة أن هناك إمرأة يمنية تتوفى كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة وتراجع التمويل.

وقال تقرير صادر عن المنظمة الأممية إنه تم إغلاق 100 مستشفى من أصل 268 يدعمها الصندوق الأممي في اليمن، مضيفاً أنه يتوقع إغلاق 75 مستشفى أخرى بنهاية أيلول/سبتمبر الحالي في البلاد بسبب تراجع التمويل.

وحذر التقرير من أن إغلاق المستشفيات التي يدعهما الصندوق الأممي سيؤثر على أكثر من مليون إمرأة يمنية، مشيراً إلى أن عمليات إغلاق المستشفيات في اليمن ستؤثر بشكل مباشر على نحو 650 ألف امرأة بحاجة لخدمات صحية.

ميدانياً قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي السبت خلال عمليتين هجوميتين للجيش اليمني واللجان الشعبية في الجوف وتعز.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي إضافة إلى تدمير آلية بعبوة ناسفة في عملية إغارة على مواقعهم في الحلو بمديرية المصلوب محافظة الجوف”.

وأضافت المصادر أن “الجيش واللجان الشعبية نفذوا أيضا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في محافظة تعز عند مفرق الوازعية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم”.

يذكر أنه قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الجمعة خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير وجيزان.

إلى ذلك أصيب مواطن بجروح، السبت، فيما تضررت خزانات الميارة جراء اعتداءات سعودية جديدة استهدفت المديريات الحدودية في محافظة صعدة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" بتعرض مناطق متفرقة من مديرية شِدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

كما تعرضت خزانات المياه لأضرار جراء غارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي على جبل حُرُم بمديرية رازح الحدودية.

وتتعرض المديريات الحدودية بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي متواصل بشكل شبه يومي الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا ويخلف خسائر فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

كما قُتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي، الجمعة، إثر قصف صاروخي وكمين محكم استهدفهم في عسير.

وأفاد مصدر عسكري عن مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بقصف صاروخي استهدف تجمعاتهم قبالة أبواب الحديد.

وأضاف أن وحدة الهندسة نصبت كمين محكم للمرتزقة في مجازة ما أدى إلى مصرع وجرح عدد كبير من المرتزقة.

في سياق آخر تحت وسم "أطلقوا سراح هادي" اتهم ناشطون يمنيون موالون للرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي السعودية باحتجازهم الرئيس وتنفيذ أجندات لصالح الرياض.

وأكد ناشطون مشاركون في الحملة أن السعودية تمنع هادي من التعبير بحرية عما يحدث في اليمن كما تمنعه من إقامة علاقات مع دول ترى فيها السعودية خصما لها.

ناشطون يمنيون آخرون رأوا أن هادي "معجب" بهذا الوضع ويعمل على إطالة فترة الفوضى لأن أي استقرار أو اتفاق سيُزاح من المشهد. كما سألوا:"ما الذي سيقوم به هادي إذا تم إطلاق سراحه وهو منذ أن تم انتخابه لم يقم بشيء لصالح البلد".

يأتي ذلك، بالتزامن مع تأكيد السعودية السبت استمرارها في دعم "الشرعية اليمنية" بقيادة الرئيس المعزول عبد ربه منصور هادي وحكومته، مشيرة إلى أن "محاولة زعزعة استقرار اليمن تعد تهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة".

*رئيس لجنة الأسرى: تحالف العدوان أفشل عدة عمليات تبادل وتعمد استهداف أسراه في ذمار

من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى إن تحالف العدوان أفشل عدة عمليات تبادل للأسرى وتعمد استهداف أسراه في مبنى كلية المجتمع بمدينة ذمار.

وكشف المرتضى في حوار على قناة المسيرة أن اللجنة كانت بصدد إنجاز صفقة تبادل للأسرى مع المرتزقة في تعز كان من المقرر تنفيذها قبل عيد الأضحى لكن اللجنة تفاجأت بشروط جديدة أعاقت التبادل.

وذكر أن من بين الأسرى الذين كانوا ضمن صفقة التبادل 25 أسيرًا نقلوا إلى سجن ذمار بعد فشل الصفقة قبل أن يتم استهدافهم من الطيران المعادي.

وأكد أن تحالف العدوان استهدف منذ بدء عدوانه على اليمن 45 سجنا ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 وجرح أكثر من 800 آخرين.

وأشار الى أن اللجنة أطلقت دعوة لذوي ضحايا مجزرة سجن ذمار للتواصل مع الصليب الأحمر للحصول على جثامين أبنائهم.

وقال المرتضى "تقدمنا بمبادرة ومقترح جديد للأمم المتحدة لم نعلن عنه بعد بشأن تبادل الأسرى وسيكون من طرف واحد لنثبت جديتنا والكرة باتت في ملعب الطرف الآخر".

وأضاف "تلقينا قبل يومين ردا من بالجهوزية لتنفيذ المقترح الذي تقدم به الجانب الوطني بشأن الأسرى".

وأشار الى أن السعودية والإمارات أفشلتا كل المقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الأمم المتحدة ولولا تلك العرقلة لكانت اللجنة قد أنجزت 50% في ملف الأسرى.

وجدد رئيس لجنة الأسرى دعوته للمرتزقة بتنفيذ عملية تبادل تشمل كافة الأسرى لدى الطرفين دون الرجوع لتحالف العدوان الذي تعمد إفشال أي تقدم في هذا الملف الإنساني على مدى الفترة الماضية.