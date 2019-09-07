أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة الإيرانية، "أدريان دريا 1" المفرج عنها في جبل طارق الشهر الماضي أفرغت حمولتها من النفط الخام في ميناء سوري.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" الذي يتخذ من لندن مقرا لها ويحظى بتمويل قطري، يوم الجمعة عن مصادر خاصة به قولها: إن 55% من شحنة الناقلة التي تقدر بـ2.1 مليون برميل من النفط الخام تم إفراغه الليلة الماضية.

ولم يكشف التقرير اسم الميناء الذي جرت فيه عملية تفريغ الناقلة.

وأعلنت الخارجية الإيرانية أنها باعت شحنة النفط التي تحملها الناقلة، والمشتري الذي لم يكشف عن هويته هو من يقرر وجهة السفينة.