وكالات - رجّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تكشف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القادمة تفاصيل ما أسماها "خطة السلام" أي صفقة القرن الخاصة بنسف القضية الفلسطينية.

وردًا على سؤال بعد كلمة ألقاها في جامعة "كانساس" في الولايات المتحدة، قال بومبيو: "أعتقد بأننا سنعلن رؤيتنا خلال الأسابيع القادمة"، وأضاف: "آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل، إنها مشكلة صعبة، وسيتعين على الفلسطينيين والإسرائيليين في النهاية حلها بمفردهم، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك"، بحسب تعبيره.

وكان مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط جيسون غرينبلات قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تكشف عن الجزء السياسي من خطة "صفقة القرن"المنتظرة قبل إنتخابات الكنيست الاسرائيلي المقررة في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

ويوم الخميس، ذكر مسؤولون مطلّعون أن غرينبلات ينوي الإستقالة من منصبه بعدما كشف البيت الأبيض عن مضمون "صفقة القرن" التي كان يعمل على وضعها خلال السنتين الماضيتين.

الى ذلك تناول الإعلام العبري، تفاصيل عن الخليفة المرتقب لجيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص للسلام بالشرق الأوسط الذي قدم إستقالته.

فمن جهتها، أوضحت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، أن أفي بيركوفيتش، وهو مستشار جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، سيحل محل المبعوث المستقيل غرينبلات.

وعزا البيت الأبيض إستقالة غرينبلات، بحسب ما أوردته القناة إلى تأجيل طرح خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، منوهة بأن "إستقالة غرينبلات تأتي في تطور درامي على الساحة السياسية وذلك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي".

وذكرت القناة أن "غرينبلات يعد الرجل الأول الذي كان وراء الإعداد لصفقة القرن على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وتم تعيين غرينبلات في هذا المنصب في أعقاب انتخاب ترامب عام 2016".

من جانبها أوضحت صحيفة "معاريف" أن بيركوفيتش (30 عاما) الذي يعمل مستشارا خاصا في البيت الأبيض، هو خريج كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" عام 2016، ومنذ تخرجه يعتبر المساعد الأيمن لكوشنر، وتم ضمّه لفريق خطة السلام الأمريكية، مع كوشنر وغرينبلات والسفير الأمريكي لدى (إسرائيل) ديفيد فريدمان.

ونوهت الصحيفة، أن المبعوث الأمريكي الجديد بيركوفيتش، شارك في حملة ترامب للإنتخابات الرئاسية عام 2016، موضحة أن تعيين بركوفيتش "أثار العديد من الأسئلة بين الدبلوماسيين السابقين الذين وجدوا صعوبة في فهم كيفية وضع هذه المهمة على عاتق خريج جامعي شاب يتخذ خطواته الأولى في عالم السياسة".

وأوضحت هوب هيكس، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في2017 أن "دور بيركوفيتش كان إداريا ولوجستيا في المقام الأول، وكان يتضمن التنسيق في الغالب للإجتماعات".

كما علق مارتن إنديك، المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية نيابة عن إدارة أوباما، على تعيين بيركوفيتش بقوله: "هذا شخص لطيف، لكنه لا يتمتع بتجربة سابقة".

وذكرت "معاريف"، أن "بيركوفيتش نشأ في منزل يهودي أرثوذكسي، ودرس في (إسرائيل) مدة عامين في مدرسة دينية أرثوذكسية بعد المدرسة الثانوية"، مشيرة إلى أن "هوارد فريدمان وهو أول رئيس أرثوذكسي لـ (إيباك)، هو ابن عم بيركوفيتش".