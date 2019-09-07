ورد جوزيف دانفورد، في إجتماع الندوة الفكرية التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية.

رد على سؤال حول ما اذا كان إسقاط ايران طائرة اميركية بدون طيار متطورة وباهظة الثمن بتقنياتها الوطنية قد أثار إعجابه أم لا؟ قال دانفورد: إن معدات (الطائرات الأمريكية بدون طيار) لم تكن مصممة للإستخدام في القتال المتقدم، ولم تكن تمتلك المعدات اللازمة لحماية نفسها.

وقال دانفورد: "يمكنني القول: إن إيران بذلت الكثير من الجهود لتطوير قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية وقدراتها في مجال صواريخ كروز وقدراتها الإلكترونية". "أنا أحترم هذه القدرات، لكنني لا أرى قدراتها في أي من هذه المجالات في الوقت الحالي لاترقى الى أداء وقدرات روسيا والصين".

ورأى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، إن القدرات الفضائية لروسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران تشكل تهديدًا للإمكانيات الأميركية الفضائية.

وقال الجنرال خلال كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الدولية الجمعة "في التسعينيات، عندما طورنا قدراتنا في مجال الفضاء، إنطلقنا من حقيقة أن الفضاء سيظل مكانًا حيث لن يكون فيه تنافس. لكن اليوم من بين المنافسين كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران. لقد طوروا جميعًا إمكانات تهدد قدراتنا الفضائية".