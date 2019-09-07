إعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، الخطوات النووية الايرانية بأنها تأتي رداً على الحظر الاميركي.

وفي تعليقه على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام" كتب سلوتسكي: إن اميركا تريد دفع ايران للخروج كلياً من الإتفاق النووي وتمارس الضغط على الإتحاد الاوروبي للوصول الى هذا الهدف، وبالمقابل فإن ايران تتخذ خطواتها النووية ردا على الحظر.

وأضاف سلوتسكي بشأن الخطوة الثالثة لايران في إطار خفض إلتزاماتها النووية: إن هذه الخطوة تأتي رداً على الحظر الاميركي الجديد ضد ايران وعجز الاتحاد الاوروبي في تدشين الآلية المالية التي وعدت بها للإلتفاف على الحظر والتعويض عن الأضرار الناجمة عن سياسات واشنطن الرامية لتصفير صادرات النفط الايراني.

وأشار الى هدف اميركا لدفع ايران للخروج من الإتفاق النووي وقال: إن اميركا تسعى لإحياء الحظر الاوروبي ضد ايران تحت سيطرتها.

وتابع البرلماني الروسي: إن البيت الابيض ومن خلال الحظر الواسع ضد ايران وتصعيد سياسة فرض العزلة عليها وتوتير الاوضاع في الخليج الفارسي، تسعى لخلق مشاكل داخلية لايران وجعل الشعب في مواجهة الدولة.

وصرح بانه من الصعوبة التصديق بمدى جدية واشنطن في الدعوة للمفاوضات المباشرة مع ايران.