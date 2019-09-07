  • السبت ٧ محرم ١٤٤١
  • السبت , سبتمبر 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263159 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 18:13 الاقسام: محليات  
برلماني روسي: الخطوات النووية الايرانية رد على الحظر الاميركي

برلماني روسي: الخطوات النووية الايرانية رد على الحظر الاميركي

إعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، الخطوات النووية الايرانية بأنها تأتي رداً على الحظر الاميركي.

وفي تعليقه على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام" كتب سلوتسكي: إن اميركا تريد دفع ايران للخروج كلياً من الإتفاق النووي وتمارس الضغط على الإتحاد الاوروبي للوصول الى هذا الهدف، وبالمقابل فإن ايران تتخذ خطواتها النووية ردا على الحظر.

وأضاف سلوتسكي بشأن الخطوة الثالثة لايران في إطار خفض إلتزاماتها النووية: إن هذه الخطوة تأتي رداً على الحظر الاميركي الجديد ضد ايران وعجز الاتحاد الاوروبي في تدشين الآلية المالية التي وعدت بها للإلتفاف على الحظر والتعويض عن الأضرار الناجمة عن سياسات واشنطن الرامية لتصفير صادرات النفط الايراني.

وأشار الى هدف اميركا لدفع ايران للخروج من الإتفاق النووي وقال: إن اميركا تسعى لإحياء الحظر الاوروبي ضد ايران تحت سيطرتها.

وتابع البرلماني الروسي: إن البيت الابيض ومن خلال الحظر الواسع ضد ايران وتصعيد سياسة فرض العزلة عليها وتوتير الاوضاع في الخليج الفارسي، تسعى لخلق مشاكل داخلية لايران وجعل الشعب في مواجهة الدولة.

وصرح بانه من الصعوبة التصديق بمدى جدية واشنطن في الدعوة للمفاوضات المباشرة مع ايران.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 22/6631 sec