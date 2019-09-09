حذر القائد العام للجيش الايراني، اللواء "عبدالرحيم موسوي"، القوى الاجنبية من أنها ستكون في وضع غير آمن للغاية في حالة إثارة أي توتر لضرب الأمن في المنطقة.

وتساءل اللواء موسوي في كلمة ألقاها في مدينة قم المقدسة، عما جلبه نظام الهيمنة بزعامة أميركا المجرمة للشعوب غير الدمار؟ مضيفاً: إنهم غير مقتنعين بسلب هوية البلد وكرامته ومكانته، ولكنهم يسعون لاستعباد جميع البلدان والشعوب بشكل تام.

وأضاف: إن الرئيس الاميركي الحالي كشف عن آخر مطالب اميركا وهي "البقرة الحلوب"، فكلما كان هذا البلد مثل البقرة أكبر وأكثر انتاجا للحليب فستكون أقرب لاميركا، بالطبع، لحين إعطاء الحليب، وعندما ينتهي الحليب، سيتم رميها في النفايات.

وأوضح ان تطورات السنوات الاخيرة تبين ان أي شخص يعتمد على الأجانب إما هلك واختفى أو في حالة إحتضار.

وأكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي ان اميركا تزيد من أطماعها التوسعية في مواجهة الإستسلام، وتتراجع في مواجهة المقاومة.

وأكد اللواء موسوي، أن المقاومة الفاعلة التي أبدتها الجمهورية الاسلامية الايرانية أدت الى فشل إستراتيجية اميركا في ممارسة حملة الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني، مضيفا: اليوم، أصيبت أميركا بالإحباط الاستراتيجي نتيجة إخفاقاتها المتتالية في المنطقة.

وتابع قائلا: نحن نحذّر الأجانب من أنهم سيكونون في وضع غير آمن للغاية في حالة إنعدام للأمن والتوتر في المنطقة.

وأوضح؛ ان الجاهزية النفسية لافراد القوات المسلحة تعد عاملاً رئيسياً في ردع تهديدات الأعداء، وهذا الردع عامل مؤثر أكثر من أي عامل آخر بفضل القيادة الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي.

ولفت القائد العام للجيش الايراني الى أنه حذّر السعودية وبقية حلفائها عندما شنت العدوان على اليمن قبل أربع سنوات من ان هذا البلد سوف لن يكون ساحة تدريب، موضحاً: ان الشعب اليمني وجّه ضربات قوية الى المعتدين جعلتهم يتخبطون لإيجاد طريق للهروب من المعركة.

واختتم قائلا: نحن نؤمن بوعد الله وليس لدينا شك فيه، وليطمئن الشعب الايراني من أنه وفقاً لوعد الله، فإن جبهة المقاومة، ستطيح بأميركا المجرمة زعيمة نظام الهيمنة، ونطمئن الشبان الأعزاء من انهم سيشاهدون زوال الكيان الصهيوني المشؤوم.