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رقم الخبر: 263151 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 16:43 الاقسام: سياسة  
قائد الحرس الثوري : قواتنا على اتم الاستعداد للدفاع عن الشعب في الظروف الخاصة

قائد الحرس الثوري : قواتنا على اتم الاستعداد للدفاع عن الشعب في الظروف الخاصة

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" على اننا لانشعر بالضعف في اي حرب او ضد اي تهديد وقال : نحن على اتم الاستعداد للدفاع عن الشعب وصيانة حقوقه .

واضاف سلامي اليوم السبت خلال لقائه رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران العميد "غلامرضا جلالي" ان حفظ وصيانة الشعب ومساعدته في مواجهة الحوادث و التهديدات من الامور التي تهم الحرس الثوري وان استمرارية نشاط الاجهزة الحكومية في ظل تلك الظروف من الامور الحياتية .

واعلن عن استعداد قوات الحرس الثوري تقديم العون والمساعدة في جميع قضايا الدفاع المدني مؤكدا اننا لانشعر بالضعف في اي حرب او ضد اي تهديد ونحن على اتم الاستعداد للدفاع عن الشعب وصيانة حقوقه .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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