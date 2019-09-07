والتحلل من دمها، وتحميل تباعات المسؤولية على عاتق القوى المأجورة والعميلة والمتساوقة مع المشروع الكولونيالي الصهيوني، الهادف لبناء "دولة إسرائيل الكاملة" على كل فلسطين التاريخية، ونفي كلي لحق تقرير المصير لإبناء الشعب الفلسطيني، وهذا ما أكده "قانون أساس القومية للدولة اليهودية"، وهو أحد اهم أهداف إئتلاف اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، الذي يواصل الليل مع النهار لبلوغ بناء الدولة اليهودية الصهيونية لدخول التاريخ الصهيوني، بإعتباره الرمز الصهيوني الأول في العصر الحديث الباني للدولة "الحلم"، والقاضي والمدمر والمصفي للوجود الفلسطيني في ارض الوطن الفلسطيني، الذي لا وطن لهم غيره.

ومن يعود لتاريخ الصراع الصهيوني الفلسطيني العربي منذ ما قبل العام 1948، وما بعد قيام القاعدة المادية للمشروع الصهيوني (دولة إسرائيل) لاحظ ان المؤسسات الصهيونية قسمت الجزء المتجذر في ارض وطنه الأم (داخل ال48) من ابناء الشعب الفلسطيني على اساس ديني ومذهبي وطائفي، ففصلت بني معروف (الدروز) والبدو عن باقي الشعب، وفصلت اتباع الديانة المسيحية عن اتباع الديانة الإسلامية، ووضعت الأسافين، والدسائس والفتن بينهم، ونشرت النعرات الجهوية والعائلية فيما بينهم، وخلقت قوى تابعة وعميلة متعاونة معها لمضاعفة عملية التمزيق، وأنشأت أحزابا وقوى بأسماء كبيرة، وشعارات وهمية لتوسيع الهوة بين أبناء الشعب الواحد، والتي تجلت بالسماح بخلق وتاسيس الأحزاب الدينية في التجمعين المركزيين في داخل الجليل والمثلث والنقب والمدن المحتلطة، وفي الأراضي المحتلة عام 1967، والتي توجت بالإنقلاب الأسود على الشرعية الوطنية من قبل جماعة الإخوان المسلمين (حركة حماس) عملاء الغرب الإستعماري، والرديف الطبيعي لمشروع الحركة الصهيونية أواسط حزيران / يونيو 2007، الذي شكل رأس حربة للمشروع الأميركي الإسرائيلي لتمزيق كل دول وشعوب الأمة العربية وباسم "المقاومة" و"التغيير" و"الإسلام المعتدل"، والذي انتج كل الجماعات التكفيرية، التي عبثت بشعوب الأمة العربية، ومازالت تعبث حتى الآن.

وبالعودة للمشهد الفلسطيني في داخل الداخل (إسرائيل الإستعمارية) لاحظنا في الآونة الأخيرة صعود نغمة غير بريئة في اوساط الشعب وعشية الإنتخابات الإسرائيلية القادمة في 17 ايلول / سبتمبر 2019، عنوانها، ان نواب القائمة المشتركة لم يفعلوا شيئا للجماهير الفلسطينية، وركزوا على المسائل السياسية، ولم يعيروا الجماهير ومصالحها الحياتية الإهتمام المطلوب، وغابت عن اجندتهم المخططات الهيكيلية، وعمليات هدم البيوت، وإنتشار الفوضى والسلاح وعمليات القتل، وغياب الأمن والأمان في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة. ورغم ان جزءا من الملاحظات الجماهيرية موضوعية، وموجودة، ولكن بروزها بقوة في هذة اللحظة لم يكن صدفيا، انما بهدف الترويج لبضاعة مشروخة وعبثية تستهدف تعميق التمزق داخل الجماهير الفلسطينية، وإبعادها عن قواها وممثليها السياسيين. كما اُريد من ذلك، فصل القضايا السياسية عن القضايا الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتضخيم الحسابات الضيقة على الحساب الوطني العام.

وتناسى ابناء الشعب الفلسطيني في ال48 الدور المخابراتي المؤسساتي للحركة الصهيونية في كل ما اصابهم ويصيبهم، وتناسوا ان المسألة السياسية كانت وستبقى محور الرحى، والعنوان الأساسي لخلق شرط سياسي وقانوني وإقتصادي وإجتماعي مغاير لما هو عليه الوضع الآن، وهو يصب في مصلحتهم الخاصة والعامة، لإن محاربة صفقة القرن، وإسقاط "قانون أساس القومية"، يعني بشكل مباشر إسقاط لخيار المشروع الصهيوني الأشمل والأوسع، ويعيد الإعتبار لمكانتهم كأقلية قومية صاحبة مصالح وحقوق سياسية وقانونية وإقتصادية وثقافية، لا يستطيع الحاكم الصهيوني وأي كانت مرجعيته تجاهلها، أو تغييب مكانتها ودورها في المجتمع، وبالمقابل تكون دولة فلسطين المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشرقية قائمة على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وتشكل سندا لكفاحهم السياسي والمطلبي، ورديفا قويا لحماية مصالحهم الخاصة والعامة.

إذا على الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة تعزيز كفاحهم، وعدم السماح لإحد بتجزئته، والتغلب على كل الهنات والخروقات، ونقاط الضعف الموجودة في اوساط القوى المشكلة للقائمة المشتركة. والإنتباه إلى عملية الترابط الجدلي بين مصالحكم الحياتية، ومصالح الشعب السياسية، وهي علاقة لا تنفصم عراها، لإنها جزء من المصالح الأعم للشعب العربي الفلسطيني في كل بقاع الأرض.