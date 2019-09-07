وسجلت الجمعية العمانية للسينما والمسرح بحضور مديرها المخرج «قاسم السليمي» حضورا بارزا في فعاليات المهرجان بأصفهان.

ويترأس الوفد العماني «قاسم بن محمد السليمي» رئيس الجمعية ورئيس مهرجان مسقط السينمائي الدولي وعضوية كل من: «عبدالله بن حسن» الرئيسي نائب رئيس الجمعية ومدير مهرجان مسقط السينمائي الدولي، والدكتور «رشيد اليافعي» عضو الجمعية.

والتقى الدكتور «عليرضا تابش» (مدير المهرجان ورئيس مؤسسة الفارابي السينمائية) الوفد العماني على هامش فعاليات المهرجان لإنتاج الافلام، وتم خلال اللقاء بحث إمكانية عقد شراكة بين مؤسسة الفاربي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمعية العمانية للسينما والمسرح في سلطنة عمان للمساهمة في تطوير العمل السينمائي بين البلدين.

وأكد الدكتور «عليرضا تابش» رئيس مركز الفارابي ورئيس المهرجان للوفد العماني، أن هذا اللقاء كان بمثابة فرصة مناسبة للحديث بأن يأخذ الجانب الفني السينمائي عنصرا جديدا ومكملا لجوانب العلاقات الثنائية ببن البلدين على غرار جوانب العلاقات الاقتصادية والسياسية والتاريخية التي تربط البلدين، وأضاف ان مركز الفارابي يتطلع إلى إنجاز أعمال سينمائية مشتركة لاسيما في العلاقات التاريخية بين عمان وإيران وغيرها من السينما الحديثة لتقديم نماذج عالمية ونوعية من الأفلام.

بدوره أوضح «قاسم السليمي» رئيس الجمعية، انه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والبنود التي نتطلع إلى تفعيلها بين البلدين خلال المرحلة القادمة في صيغة مذكرة تفاهم سيتم رفعها إلى الجهات المعنية في البلدين لتأخذ الشكل القانوني مما سيعزز الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال الإنتاج السينمائي الى جانب تطوير الكوادر الوطنية في مختلف المجالات المتعلقة بالسينما، وخلق فرص متساوية للمنتجين في البلدين الصديقين في تنفيد برامج إنتاجية مشتركة في عمان وإيران سينمائية ووثائقية.

تتضمن مجالات التعاون المقترحة في مذكرة التفاهم السينمائية بين البلدين: تقديم أطروحات ،ومقترحات حول عرض الأفلام في البلدين، والمشاركة في عرض وإنتاج الأفلام الوثائقية، وتبادل سيناريوهات الأفلام بين الطرفين وبحث ما يتناسب منها مع الإنتاج المشترك، وتعاون الطرفين في المهرجانات الرئيسية للأفلام وأسواق الأفلام الدولية، ومشاركة العاملين بمجال السينما العمانية في الدورات التدريبية التي تنظمها المدرسة الوطنية للسينما في طهران.

وأشاد السليمي بحسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم من قبل إدارة مهرجان أصفهان لأفلام الأطفال واليافعين متمنيا للقائمين عليه كل التوفيق.