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رقم الخبر: 263145 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 16:48 الاقسام: ثقافة وفن  
أفلام إيرانية قصيرة في مهرجان باتومي بجورجيا

أفلام إيرانية قصيرة في مهرجان باتومي بجورجيا

تشارك ثلاثة أفلام إيرانية قصيرة في الدورة الـ14 من مهرجان باتومي السينمائي بجورجيا.

والأفلام التي سوف تمثل إيران في هذه الدورة من المهرجان هي «الدوخة» للمخرجين وحيد ونويد نامي، و«يهتز البحر موجة بموجة» للمخرج أمير غلامي،  «الفيل-الدجاجة» للمخرج أميرمسعود سهيلي.

ويضم المهرجان ثلاثة أقسام تنافسية هي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية.

وتقام الدورة الـ14 من مهرجان باتومي الدولي في الفترة 15 حتى 22 سبتمبر الجاري في العاصمة الجورجية تبليسي.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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