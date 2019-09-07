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|رقم الخبر: 263144
|تاريخ النشر: أيلول 07, 2019
|الوقت: 16:49
|الاقسام: ثقافة وفن
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وثائقي «الابن- الأم» الإيراني على شاشة مهرجان تورينو
حظي الفيلم الوثائقي «الابن – الأم» الإيراني للمخرجة مهناز محمدي بخمسة عروض على شاشة مهرجان تورينو السينمائي.
وكان الفيلم قد تأهل رسمياً للمشاركة في هذا الحدث العالمي ضمن أقسام الأفلام الوثائقية والاستكشاف.
وقد تم الإعلان مؤخراً عن أسماء الأفلام الجديدة في أقسام الوثائقيات والإستكشاف (discovery) لفعاليات مهرجان تورينو السينمائي، حيث تشارك 25 عملا عالميا غير قصصي ضمن الوثائقيات، وأما في قسم الاستكشاف فتشارك فيه 37 عملا لمخرجين جدد من 35 دولة وكان فيلم «الابن – الام» الإيراني قد سجل حضوره المميز بين هذه الأعمال.
«الابن – الام» يروي قصة امرأة تعمل في مصنع على حافة التوقف فيأتيها عرض للزواج يأمن حالتها المادية بشكل جيد ولكنه يدمر عائلتها و....وهو أول أعمال محمدي الطويلة.
يذكر أن فعاليات مهرجان تورينو السينمائي سوف تقام في الفترة بين 5 وحتى 15 سبتمبر.
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