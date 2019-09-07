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رقم الخبر: 263143 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 16:49 الاقسام: ثقافة وفن  
«وقت التغيير» في ضيافة مهرجان Working Title الإيطالي

«وقت التغيير» في ضيافة مهرجان Working Title الإيطالي

تأهل الفيلم الإيراني القصير «وقت التغيير» للمخرجة «مريم رحيمي» إلى فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان «Working Title» السينمائي الدولي في إيطاليا.

ويعرض المهرجان أفلاما مستقلة تتطرق لمواضيع مرتبطة بالعمل وظروفه.

ويتطرق فيلم «وقت التغيير» إلى مشاكل الحياة وضغوط المجتمع على نساء يضطررن إلى إيجاد طريق ما لتغيير حياتهن، كل منهن بطريقة مختلفة ....

تقام الدورة الرابعة لمهرجان Working Title السينمائي الدولي من ١ وحتى ٥ اكتوبر/تشرين الأول المقبل في مدينة فينيسيا الإيطالية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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