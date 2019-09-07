تأهل الفيلم الإيراني القصير «وقت التغيير» للمخرجة «مريم رحيمي» إلى فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان «Working Title» السينمائي الدولي في إيطاليا.

ويعرض المهرجان أفلاما مستقلة تتطرق لمواضيع مرتبطة بالعمل وظروفه.

ويتطرق فيلم «وقت التغيير» إلى مشاكل الحياة وضغوط المجتمع على نساء يضطررن إلى إيجاد طريق ما لتغيير حياتهن، كل منهن بطريقة مختلفة ....

تقام الدورة الرابعة لمهرجان Working Title السينمائي الدولي من ١ وحتى ٥ اكتوبر/تشرين الأول المقبل في مدينة فينيسيا الإيطالية.