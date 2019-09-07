تم تقديم فيلم «are you voliball أر يو واليبال» من اخراج «محمد بخشي» المخرج الناشىء الايراني كافضل فيلم قصير تم عرضه في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما المكسيك للاطفال.

وافادت السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي انه تم اختيار الفلم الايراني من قبل لجنة التحكيم للمهرجان كافضل فيلم قصير عرض في المهرجان.

وتدور قصة الفيلم حول عدد من اللاجئين العرب الذين وصلوا الى حدود بلد يتكلم أهله باللغة الانجليزية في حين الحدود مغلقة ويشتبك اللاجئون مع حراس الحدود ويفتح بعض الاطفال طريقا امام المجموعتين للتواصل.

وتم عرض آثار عديدة في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما المكسيك للاطفال في اقسام الافلام القصيرة والطويلة والوثائقية من ألمانيا وبلجيكا والنرويج وكولومبيا وجمهورية التشيك وقرغيزيا وجورجيا وايران والارجنتين وبولندا وفرنسا وروسيا وايطاليا وبريطانيا وكرواتيا وجنوب افريقيا والهند وسنغافورة وكنيا والبرازيل والمكسيك.