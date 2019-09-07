بالتزامن مع أيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، يبث البرنامج الخاص "حي على العزاء" يقام كل ليلة على قمر نايلسات على التردد 11555 من أستوديو قناة الإمام الرضا عليه السلام العالمية.

هذا البرنامج سيستضيف المشاهدين العرب لقناة الإمام الرضا عليه السلام العالمية في دول الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا و ذلك بدءا من أول ليالي شهر محرم الحرام ولمدة أربعة عشر ليلة.

حي على العزاء يبث من الأستوديو الرئيسي لقناة الإمام الرضا عليه السلام العالمية ومن مقابل القبة النورانية للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام العالمية و بشكل مباشر وبحضور نخبة من علماء الدين والرواديد وشعراء أهل البيت عليهم السلام.

هذا البرنامج كل ليلة من الساعة 22 حتى الساعة 23 مع موضوعات مثل دور الحجج الإلهية في تربية الإنسان ، وثقافة مواجهة الظلم والقیام طوال التاريخ ، دور مجالس العزاء في إحياء ثقافة عاشوراء ، المباني الرئیسیة في قیام عاشوراء ، ودور المرأة في قیام عاشوراء. .. ضیف المشاهدین وعشاق أهل البيت (ع).

جدير بالذكر أن التواصل المباشر مع كربلاء هو جزء آخر من البرنامج خلال الليالي الأربعة العشرة الأولى من المحرم.