تعتبر مراسم نخل المآتم أو ما تعرف باسم الطواف بالنخيل إحدى أشهر وأقدم المراسم التقليدية في وسط ايران وصحراء كوير، حيث تقام في عدة مدن منها يزد وقم وكاشان وابيانه وخور وبيابانك وزواره واردستان ونايين وغيرها، إلا ان أعرق هذه المراسم تقام في يزد.

يجمع أهالي المدينة مساهمات الراغبين في المشاركة وتبرعاتهم العينية والمادية تحضيراً لشهر محرم الحرام، أغلب المساهمات تكون بالأقمشة السوداء والملونة وألواح الخشب التي تجمع من أجل صناعة «النخلة»، والنخلة هي شكل خشبي ضخم يصنع يشبه شجرة النخيل إلى درجة ما، وله عدة أسماء أشهرها النخلة.

مراسم مهيبة يشارك فيها أهالي المدينة من مختلف الطوائف

بعض أشجار مدينة يزد موقوفة لأجل هذا البناء الخشبي، الذي يساهم في صنعه متطوعون من شباب المدينة ورجالها، يبدأ العمل مبكراً لشد ألواح الخشب ورفعها بألواح أخرى لتحمل على الأكتاف في يوم عاشوراء، تغطى النخلة بأقمشة سوداء وأخرى ملونة تحمل رموزاً مختلفة،لكن رمز النخلة الرئيسية يعني جثمان الامام الحسين (ع).

ويرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية جاءت من احترام سكان البادية بشكل خاص للنخيل فيما يرى البعض أن أول تصميم خشبي صنع لهذه المراسم كان من أشجار النخيل وربما حمل من أرض العراق، وهناك رواية تقول أن جثمان الامام الحسين(ع) حمل يوم عاشوراء على جذع شجرة نخيل وشيع إلى مثواه الأخيرة.

كل هذه الدلالات تنعكس في مراسم نخل المآتم في يوم عاشوراء حيث يحمل عدد كبير من الرجال هذا النخلة في مراسم مهيبة يشارك فيها أهالي المدينة من مختلف الطوائف، حيث يشارك ايضاً الزرادشتيون في صنع النخلة والمراسم احتراماً منهم للامام الحسين (ع).