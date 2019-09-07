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رقم الخبر: 263135 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 14:56 الاقسام: منوعات  
السلطات الأسترالية تأمر باصطياد وتصفية حيوان شرس وخطير للغاية

السلطات الأسترالية تأمر باصطياد وتصفية حيوان شرس وخطير للغاية

أصدرت حكومة محلية في أستراليا قرارا ينص على قتل طائر شرس من فصيل، غراب العقعق، بعد سنوات من تنفيذه هجمات على السكان في سيدني وضواحيها، إصابات بعضهم تطلبت دخولهم المشفى.

وصدر القرار عن مجلس Hills Shire في سيدني، إثر تلقيه عشرات الشكاوي من سكان تعرضوا لهجمات مباشرة من هذا الطائر العدائي.

وأضاف المجلس أن غراب العقعق هذا، يمتلك تقنيات ذكية في الهجوم على ضحاياه، حيث يقوم بتفادي خوذ الرأس ومهاجمة وجوه الناس بشكل مباشر، ما يجعل منه خطرا حقيقيا على الصحة العامة.

نفذت عملية الاصطياد الشرعي للغراب الشرس بتاريخ 28 أغسطس الماضي، إثر موافقة رسمية من "هيئة الحياة البرية والحدائق الوطنية" في أستراليا.

وتحدثت تقارير عن بحث الخبراء المحترفين لوقت طويل قبل أن يرصدوا مكان الغراب ويردونه قتيلا، في حين كانت الشرطة متواجدة لحظة اصطياده.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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