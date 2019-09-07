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رقم الخبر: 263134 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: منوعات  
رجل يقتل زوجته «عضاً»

رجل يقتل زوجته «عضاً»

توفيت امرأة متأثرة بجروح خطيرة، إثر تعرّضها للعض من عنقها من قبل زوجها، في جزيرة سولاوسي الإندونيسية.

 وأصيبت المرأة التي تعيش بقرية توبوا في منطقة كولاكا بالجزيرة المذكورة، بجروح خطيرة بعد أن عضَّها زوجها من عنقها، حسب ما ذكرت قناة «كومباس» التليفزيونية. وتوفيت المرأة المُصابة في المستشفى رغم المحاولات الطبيّة لإنقاذ حياتها، فيما تمكّنت الشرطة من القبض على الزوج الذي يدّعي أقاربه أنه مصاب باضطراب عقلي.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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