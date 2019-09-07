توفيت امرأة متأثرة بجروح خطيرة، إثر تعرّضها للعض من عنقها من قبل زوجها، في جزيرة سولاوسي الإندونيسية.

وأصيبت المرأة التي تعيش بقرية توبوا في منطقة كولاكا بالجزيرة المذكورة، بجروح خطيرة بعد أن عضَّها زوجها من عنقها، حسب ما ذكرت قناة «كومباس» التليفزيونية. وتوفيت المرأة المُصابة في المستشفى رغم المحاولات الطبيّة لإنقاذ حياتها، فيما تمكّنت الشرطة من القبض على الزوج الذي يدّعي أقاربه أنه مصاب باضطراب عقلي.