سجل خافيير هرنانديز في الشوط الأول قبل أن يضيف البديلان إيريك جوتيريز وأوريل أنتونا هدفين لتفوز المكسيك 3-0 على الولايات المتحدة في مباراة ودية لكرة القدم في نيوجيرزي يوم الجمعة.

وجدد المنتخبان الصراع المستمر بينهما بعد شهرين من فوز المكسيك على الولايات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية ومرة أخرى كانت الأفضلية للفريق ذاته.

وتقدم هرنانديز بالهدف الأول بعد 20 دقيقة لكن الفضل الأول في الهدف يعود إلى زميله تيكاتيكو الذي بذل مجهودًا كبيرًا ناحية اليمين وأرسل كرة عرضية متقنة.

وأضاف جوتيريز الهدف الثاني قبل 12 دقيقة من النهاية بعد خطأ دفاعي.