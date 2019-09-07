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رقم الخبر: 263123 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: منوعات  
بسبب 250 يورو.. إلغاء رحلة طيران إلى فيينا

بسبب 250 يورو.. إلغاء رحلة طيران إلى فيينا

ألغت شركة طيران في سلوفينيا رحلة إلى فيينا خشية أن تتم مصادرة طائرتها بسبب عقوبة قدرها 250 يورو تدين بها لمواطن نمساوي، بحسب وكالة الأنباء السلوفينية.

وقالت الوكالة، الجمعة، إن الدين نابع من رحلة لشركة "أدريا إيروايز" حجزها المواطن النمساوي عائدا من اليونان عام 2017، ولكنها ألغيت بالنهاية.

وأضافت أن المواطن النمساوي رفع القضية إلى منظمة معنية بحقوق المسافرين، والتي حولتها في نهاية المطاف إلى محكمة لتقضي الأخيرة لصالح المسافر.

وألغيت رحلة، الخميس، القصيرة من العاصمة السلوفينية ليوبليانا إلى فيينا بعدما ظهر عميل لدى جهاز إنقاذ قانون نمساوي بالمطار برفقة عناصر من الشرطة ومحام. وبعد إلغاء الرحلة، نقلت "أدريا إيروايز" المسافرين على متن حافلة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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